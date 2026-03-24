記事ポイント佐賀県唐津市拠点の3×3プロバスケチーム「LEO BLACKS SAGA」が選手トライアウトを開催2026年4月4日(土)唐津市文化体育館にて実施、参加費無料プロ契約からデュアルキャリア契約まで多様な活動スタイルを用意 3×3プロバスケットボールチーム「LEO BLACKS SAGA」が、2026-2027シーズンに向けた選手トライアウトを開催します。 会場は佐賀県唐津市の唐津市文化体育館で、参加費は無料です。 LEO BLACKS