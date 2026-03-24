日本一＆世界大会出場の3x3チームが新戦力を募集！ LEO BLACKS SAGA「2026-2027シーズン選手トライアウト」

記事ポイント 佐賀県唐津市拠点の3×3プロバスケチーム「LEO BLACKS SAGA」が選手トライアウトを開催2026年4月4日(土)唐津市文化体育館にて実施、参加費無料プロ契約からデュアルキャリア契約まで多様な活動スタイルを用意 佐賀県唐津市拠点の3×3プロバスケチーム「LEO BLACKS SAGA」が選手トライアウトを開催2026年4月4日(土)唐津市文化体育館にて実施、参加費無料プロ契約からデュアルキャリア契約まで多様な活動スタイルを用意

3×3プロバスケットボールチーム「LEO BLACKS SAGA」が、2026-2027シーズンに向けた選手トライアウトを開催します。

会場は佐賀県唐津市の唐津市文化体育館で、参加費は無料です。

LEO BLACKS SAGA「2026-2027シーズン選手トライアウト」

日程：2026年4月4日(土)時間：17:00〜20:00会場：唐津市文化体育館（佐賀県唐津市和多田1-1-1）参加費：無料申込期限：2026年4月3日(金)18:00

LEO BLACKS SAGAは、2018年に発足した佐賀県唐津市を拠点とする3×3プロバスケットボールチームです。

2019年には日本一に輝き、世界大会にも出場した実績を持っています。

今シーズンは「再び、世界へ」をスローガンに掲げ、さらなる高みを目指すチームの新戦力発掘を目的としたトライアウトとなります。

募集対象・契約スタイル

募集対象は18歳以上の男子バスケットボール経験者で、3×3・5×5の競技経験は問いません。

プロ志向を持ち継続的な活動が可能な方であれば、学生・社会人・ブランクのある方も歓迎しています。

元プロ選手やトップリーグ経験者、海外挑戦を志す選手の参加も受け付けています。

契約・活動スタイルはプロ契約、セミプロ契約、練習生、デュアルキャリア契約（仕事・学業と競技の両立）の4種類を用意。

競技に専念するスタイルから、仕事や学業と両立しながら挑戦できるスタイルまで、選手それぞれの状況に合わせた活動が可能です。

「地域とともに世界へ」をビジョンに掲げるLEO BLACKS SAGAは、競技活動だけでなく地域イベントや青少年育成活動にも積極的に取り組んでいます。

日本一・世界大会出場の実績を持つチームで、プロとして挑戦できる貴重な機会です。

3×3・5×5を問わず幅広い経験者に門戸が開かれているため、バスケットボールへの情熱がある選手にとって大きなチャンスとなっています。

デュアルキャリア契約を含む多様な契約形態により、自分に合ったスタイルで競技生活をスタートできます。

LEO BLACKS SAGA「2026-2027シーズン選手トライアウト」の紹介でした。

よくある質問

Q. LEO BLACKS SAGAのトライアウトに参加するための条件は？

A. 18歳以上の男子バスケットボール経験者が対象です。3×3・5×5の競技経験は問わず、学生・社会人・ブランクのある方も参加できます。申込期限は2026年4月3日(金)18:00で、参加費は無料です。

Q. どのような契約スタイルがある？

A. プロ契約、セミプロ契約、練習生、デュアルキャリア契約（仕事・学業と競技の両立）の4種類が用意されています。自分のライフスタイルに合わせた活動スタイルを選ぶことができます。

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