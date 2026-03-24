俳優の豊嶋花と山中柔太朗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠ドラマDEEP『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（毎週火曜深0：24）の最終話が、きょう24日深夜に放送される。それに先立って、同話のあらすじ、場面写真が公開された。【場面写真】ギュッと抱きしめる山中柔太朗原作は、岡田ピコ氏の『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊）。おにぎり屋の