京都市山科区の国道1号で24日未明、走行中の大型トラックが交通規制のための標識車に衝突する事故がありました。 押し出された標識車は、路上で業務にあたっていた男性警備員2人をはね、うち1人が死亡。もう1人も軽傷を負いました。 警察によると、24日（火）午前3時すぎ、京都市山科区小山北溝町の国道1号で、南進していた大型トラックが、道路工事に伴う交通規制のために駐車していた標識車に衝突。 標識車は前方に押し出され