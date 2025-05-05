そこのアナタ…眠くなってない？ すぐ出来る「眠気対策」とは2025年のGW（ゴールデンウィーク）。日本全国の観光地では大変な賑わいを見せていますが、同時に各地の高速道路でも長い渋滞も発生しています。渋滞の要因には様々なものが挙げられますが、なかでも事故渋滞は規模によっては解消するまでに時間がかかるものも。【画像】まえぇ！ 怖すぎる「居眠り運転の衝撃映像」を画像で見る（30枚以上）高速道路の事故原因でな