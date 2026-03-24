俳優の内博貴（39）が22日深夜放送のフジテレビ「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（日曜深夜1・55〜）に出演。グループ時代に“替え玉”勝負していた人物を明かした。この番組は小山が、ゲストを招いてとにかく“お洒落なキャンプ”を提案する。元グループメンバーである内と番組共演するのは約20年ぶりだという。買い出し中に小山が「あなたは昔からおしゃれなものは食べてなかったね」と切り出すと、内は「おしゃれな食