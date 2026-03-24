働き方改革以前、残業時間は「頑張りの証」どころか「部長たちの勲章」だった――。そんな恐ろしい投稿が大阪府の50代女性（大阪府／専門職／年収500万円）から寄せられた。女性がかつて勤めていた会社は、絵に描いたようなブラック企業だった。とにかく残業すればするほど褒められ、定時で帰るなど言語道断という空気だったという。土曜日に休むと「お前のせいで終わるのが遅くなった！」部署の垣根を越えて上司たちが競っていた