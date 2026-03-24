プロ野球は27日にセ・パ両リーグが開幕する。スポニチ評論家陣による開幕前恒例の座談会が行われ、セ・リーグは昨年リーグ優勝した阪神の連覇予想が圧倒的支持を集めた。投打充実の戦力は他5球団を寄せつけないと分析する中、対抗には投手力のいい中日を推す声が多かった。主砲が大リーグに移籍した巨人、ヤクルトは…。就任4年目の新井貴浩監督（49）が率いる広島と、相川亮二新監督（49）のDeNAの巻き返しは？パ・リーグ編は25