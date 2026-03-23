新生活をきっかけに、家具や家電などを購入することも多いこの季節。ワクワクしてついいろいろなものに目移りしてしまいますが、計画的に買わないと後悔してしまうことも……。今回はAll About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「新生活で買って後悔したもの・損したもの」に関するアンケートから、ユーザーのリアルな失敗体験を紹介します。買い物をする際の参考にしてみてください。おしゃれな部屋にしよう！と思って