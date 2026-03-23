「どうせ掃除が面倒になって使わないぞ」過去の自分に伝えたい…30歳女性が新生活で買って後悔したもの
新生活をきっかけに、家具や家電などを購入することも多いこの季節。ワクワクしてついいろいろなものに目移りしてしまいますが、計画的に買わないと後悔してしまうことも……。
今回はAll About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「新生活で買って後悔したもの・損したもの」に関するアンケートから、ユーザーのリアルな失敗体験を紹介します。買い物をする際の参考にしてみてください。
▼回答者プロフィール
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：インターネット関連
・年収：800万円
・貯蓄：200万円
▼買って後悔したもの・損したもの
・購入したもの：アロマディフューザー
・購入金額：4000円
・購入時期：26歳のとき
女性が新生活をきっかけに買って後悔したものは有名な生活雑貨店の「アロマディフューザー」。
「新生活だからおしゃれな部屋にしよう！と思って、とりあえずアロマとか香り系を充実すればいいのでは？と思って買いました」
しかし、「普通に使うのがめんどくさくて全然使っていなくて、ほこりをかぶっているので買わなくてよかったなと思っています。ほこりをかぶる前にメルカリとかで売ればよかったです」と、後悔をにじませます。
新生活シーズンは何かと買うものが多い時期ですが、メンテナンスなど買った後のことも考慮しておくと、後悔しない買い物になるのかもしれません。
＜調査概要＞
新生活で買って後悔したもの・損したものに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年3月10〜11日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：63人、女性：182人、回答しない：3人、その他：2人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
今回はAll About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「新生活で買って後悔したもの・損したもの」に関するアンケートから、ユーザーのリアルな失敗体験を紹介します。買い物をする際の参考にしてみてください。
おしゃれな部屋にしよう！と思って今回紹介するのは、東京都に住む30歳女性のエピソードです。
▼回答者プロフィール
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：インターネット関連
・年収：800万円
・貯蓄：200万円
▼買って後悔したもの・損したもの
・購入したもの：アロマディフューザー
・購入金額：4000円
・購入時期：26歳のとき
女性が新生活をきっかけに買って後悔したものは有名な生活雑貨店の「アロマディフューザー」。
「新生活だからおしゃれな部屋にしよう！と思って、とりあえずアロマとか香り系を充実すればいいのでは？と思って買いました」
しかし、「普通に使うのがめんどくさくて全然使っていなくて、ほこりをかぶっているので買わなくてよかったなと思っています。ほこりをかぶる前にメルカリとかで売ればよかったです」と、後悔をにじませます。
「お前には丁寧な暮らしは無理だ！ 諦めるんだ！」最後に、購入する前の自分に何とアドバイスするか聞いたところ、「お前には丁寧な暮らしは無理だ！ 諦めるんだ！ どうせディフューザーの掃除が面倒になって使わないぞ！！」とコメントしています。
新生活シーズンは何かと買うものが多い時期ですが、メンテナンスなど買った後のことも考慮しておくと、後悔しない買い物になるのかもしれません。
＜調査概要＞
新生活で買って後悔したもの・損したものに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年3月10〜11日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：63人、女性：182人、回答しない：3人、その他：2人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)