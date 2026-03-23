成果を出す人はどのように休憩をとっているのか。多くの大富豪に仕えてきた執事の新井直之氏は「成果を出す人は効率的に疲れをとるため、上手に休憩する。コーヒー休憩ひとつとっても、『どこで休憩をとり、どんな体験をするか』にこだわっている」という――。（第2回）※本稿は、新井直之『なぜかいつも上手くいく人の休みの使い方』（あさ出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／fizkes※写真はイメージです - 写