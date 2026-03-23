5人組グループ・KEY TO LITの中村嶺亜が、4月1日発売のメンズヘア＆ビューティトレンド情報メディア雑誌『Men's PREPPY（メンズプレッピー）』2026年5月号（ヘリテージ）で約1年ぶりに2度目の単独表紙に登場する。【写真】ピンク×王冠…個性的でキュートなスタイルを披露する中村嶺亜昨春の表紙への単独登場で大反響を呼んだ中村が、自身の個展開催を引っ提げてメンズプレッピーの表紙にカムバック。作品と撮り下ろしLookから