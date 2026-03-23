KEY TO LIT中村嶺亜、“かわつい”スタイル披露 『Men′s PREPPY』単独表紙にカムバック
5人組グループ・KEY TO LITの中村嶺亜が、4月1日発売のメンズヘア＆ビューティトレンド情報メディア雑誌『Men's PREPPY（メンズプレッピー）』2026年5月号（ヘリテージ）で約1年ぶりに2度目の単独表紙に登場する。
【写真】ピンク×王冠…個性的でキュートなスタイルを披露する中村嶺亜
昨春の表紙への単独登場で大反響を呼んだ中村が、自身の個展開催を引っ提げてメンズプレッピーの表紙にカムバック。作品と撮り下ろしLookから前回好評だった“かわつい”（かわいい×いかつい）テイストのLookまでたっぷりと届ける。「メンズプレッピー」「スケートボード」「アイドル」「個展」などについての大充実のインタビューにも注目だ。
レギュラーモデルの高橋恭平（なにわ男子）は、「Kyohei’s Eye Wear＆Head Wear Look」に登場。トレンドのクリアフレームメガネをかけたLookや、耳付きのビーニーLookなど、自然体な姿で撮り下ろし。また、「恭平の380度見せちゃいます！いや、20度多いで?!」コラムでは高橋が2月28日から始めたインスタグラムについても語っている。
【写真】ピンク×王冠…個性的でキュートなスタイルを披露する中村嶺亜
昨春の表紙への単独登場で大反響を呼んだ中村が、自身の個展開催を引っ提げてメンズプレッピーの表紙にカムバック。作品と撮り下ろしLookから前回好評だった“かわつい”（かわいい×いかつい）テイストのLookまでたっぷりと届ける。「メンズプレッピー」「スケートボード」「アイドル」「個展」などについての大充実のインタビューにも注目だ。
レギュラーモデルの高橋恭平（なにわ男子）は、「Kyohei’s Eye Wear＆Head Wear Look」に登場。トレンドのクリアフレームメガネをかけたLookや、耳付きのビーニーLookなど、自然体な姿で撮り下ろし。また、「恭平の380度見せちゃいます！いや、20度多いで?!」コラムでは高橋が2月28日から始めたインスタグラムについても語っている。