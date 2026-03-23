持ち帰り弁当チェーンのほっかほっか亭は、4月1日(水)から、ライス大盛メニューの店頭価格を20円値下げする。同社では、弁当に欠かせないライスのおいしさにこだわり、国産100%のオリジナルブレンド米「愛情米」を各店舗で炊き上げて提供している。近年は米価格が高止まりする状況が続いているものの、玄米を自社グループ工場で精米する体制によるスケールメリットを活かし、品質と価格の両立を図ってきた。〈ライス大盛を累計40円