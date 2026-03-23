【ほっかほっか亭】ライス大盛を20円値下げ / ライス大盛単品は240円、ライス大盛変更は50円に

持ち帰り弁当チェーンのほっかほっか亭は、4月1日(水)から、ライス大盛メニューの店頭価格を20円値下げする。

同社では、弁当に欠かせないライスのおいしさにこだわり、国産100%のオリジナルブレンド米「愛情米」を各店舗で炊き上げて提供している。近年は米価格が高止まりする状況が続いているものの、玄米を自社グループ工場で精米する体制によるスケールメリットを活かし、品質と価格の両立を図ってきた。

〈ライス大盛を累計40円値下げ〉

今回の価格改定は、同社が掲げる「適正価格で、おいしいものを、お腹いっぱい」提供するという創業以来の姿勢に基づくもの。米の調達コストが安定する兆しを受け、「いま、下げられるところから下げる」との判断から実施される。

2025年6月には家計応援企画として、ライス大盛(お弁当)の価格を90円から70円へ値下げしており、今回さらに20円引き下げることで、以前の価格から累計40円の値下げとなる。

◆ライス(単品･大盛):260円 → 240円(税込)

◆ライス大盛変更(お弁当):70円 → 50円(税込)

ライス大盛を20円（税込）値下げ

〈販売概要〉

実施内容:ライス大盛メニューの価格改定(20円値下げ)

開始日:2026年4月1日(水)

対象:ライス(単品･大盛)、ライス大盛変更(お弁当)