2026年3月19日、環球時報は、中国の鉄道網のさらなる発展が国内観光の在り方を根本から変容させ、地方への誘客を強力に促しているという英字メディアの記事を紹介した。記事が紹介したのは、旅行専門の英語ウェブメディア「The Traveler」の14日付文章。記事によると文章はまず、今年に入り中国の鉄道網における旅客輸送量が過去最高を記録しており、この歴史的な躍進が国家的な観光業の復興において、極めて重要な役割を果たして