お笑いコンビ・千鳥の大悟（45）が22日配信のABEMA「チャンスの時間」（日曜後11・00）に出演。“お笑いがはやっていない”現状にショックを受ける場面があった。昨年、演劇・コントユニット「ダウ90000」主宰の蓮見翔が、同番組で「お笑いは、はやっていない」と発言し話題に。今回は、それが事実なのかを検証する企画を行った。性格診断のMBTI16タイプと、歴代キングオブコント（KOC）王者18組のどちらを多く言えるか、街