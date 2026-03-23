星稜中は延長の末「MIYAZAKI TAKAKURO」に敗れる…「文科杯」準々決勝結果岡山県で開かれている中学軟式野球の全国大会「文部科学大臣杯 第17回全日本少年春季軟式野球大会ENEOSトーナメント」は23日、準々決勝4試合が倉敷マスカットスタジアムなどで行われた。大会3連覇を狙う星稜中（石川）は延長8回タイブレークの末、3-4でMIYAZAKI TAKAKURO（宮崎）に敗れ、ベスト8で敗退となった。春2連覇、昨夏の全国大会でも準優勝に輝