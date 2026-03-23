【モデルプレス＝2026/03/23】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が3月22日、自身のInstagramを更新。ショートパンツとハイヒールを合わせたスタイルを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「紅白」欠席の韓国アイドル「脚長すぎる」バスタブの中で見せた美脚◆aespaニンニン、浴室で美脚公開ニンニンはハイヒールの絵文字をつづり、浴室で撮影された写真を投稿。グレーでボディラインに沿ったタイトな