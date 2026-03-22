公的年金の制度は複雑で、ご自身の状況に当てはめると「結局どうなるの？」と迷ってしまう方も少なくありません。例えば、遺族年金を受け取っている方が「再婚」を考えたとき、これまでの年金がどうなるのか、その後の生活設計に不安を感じるケースも多いものです。今回は、再婚や事実婚と遺族年金の関係について、All About編集部が設定したケーススタディーに専門家が分かりやすくお答えします。Q：再婚したら、「遺族年金」はも