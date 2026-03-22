新潟県の東京電力柏崎刈羽原発6号機＝2月（代表撮影）東京電力柏崎刈羽原発6号機（新潟県）で漏電を知らせる警報が作動して発送電を停止させた問題で、東電は破損した部品の交換を終え、22日に発送電を再開した。4月の営業運転開始を見込み、近く最終検査の日程を原子力規制委員会に申請する。東電によると、破損したのは発電機とアースをつなぐ「接地導体」という棒状の金属部品。発電機の振動で金属疲労が蓄積して付け根付近