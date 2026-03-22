コミックDAYSにて2026年3月21日より、『シルバー・スクリーン』(著：いまい)の連載配信がスタートした。白梅町商店街3番地。雷雨の夜にやってきた、訳あり少年・楓を迎え入れたのは下町の小さな映画館・“キネマ長夜座”だった。自分の感情を言語化できず、心も身体も迷子な少年だったが、1本の映画に触れたことで「自分自身」に向き合う決意を固める。第1話は常に無料公開。毎週土曜日正午に新たな無料話が更新される。