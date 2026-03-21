【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月21日22時から日本テレビで『ヒロミのおせっ買い！』の第5弾が放送される。 この番組は、お買い物にロマンを持つ男・ヒロミと買い物好きシソンヌ長谷川忍、Snow Man佐久間が“お買い物で悩む芸能人”に“おせっ買い”を焼く、令和の新“お買い物ロケバラエティ”。 ■合計金額4万4,000円超えの“最強腸活セット”が完成 今回は、横山裕が親友・相葉雅紀に感謝のサプライズプレゼント