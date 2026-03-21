お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平（55）が20日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。休日の過ごし方を明かした。2児の父の有田。休日は「子供中心になる」と言い、「おすしはもちろん行く。はま寿司とスシロー。週1ぐらいのペースで行ってる。俺もめっちゃハマって、むしろ俺が行きたいって連れて行くようになった。丸一日お休みなってなるとお出かけ。間違いないのはショッピングモー