◇オープン戦中日4―3ロッテ（2026年3月20日バンテリンD）侍ジャパンから戻った中日・高橋宏が、開幕2戦目となる28日の広島戦（マツダ）に先発する可能性が浮上した。21日のロッテ戦（バンテリン）は2番手以降で登板予定で、井上監督が「一発ツモ（合格）ということも、あり得るだろう」と示唆した。WBCは先発して4回2/3無失点だった10日のチェコ戦が唯一の登板。中10日でのマウンドとなる。井上監督は「“全然いけます