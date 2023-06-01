◇第98回全国選抜高校野球大会第2日・1回戦 横浜0―2神村学園（2026年3月20日甲子園）史上4校目の春連覇を狙った横浜が初戦で散った。今秋ドラフト1位候補の最速154キロ右腕・織田は7回2/3を7安打2失点。連覇のかかった選抜で初戦敗退は15年の龍谷大平安以来となり「負けに不思議の負けなしという言葉がある通り。課題をつぶしていかないといけない」とエースの責任を背負った。0―0の3回に適時打と犠飛で2点の先制点を