◇第98回全国選抜高校野球大会第2日・1回戦 横浜0―2神村学園（2026年3月20日 甲子園）

史上4校目の春連覇を狙った横浜が初戦で散った。今秋ドラフト1位候補の最速154キロ右腕・織田は7回2/3を7安打2失点。連覇のかかった選抜で初戦敗退は15年の龍谷大平安以来となり「負けに不思議の負けなしという言葉がある通り。課題をつぶしていかないといけない」とエースの責任を背負った。

0―0の3回に適時打と犠飛で2点の先制点を許した。世代屈指の球威を誇り、7日に解禁された練習試合では150キロ台を連発してきた織田だが、序盤は直球が140キロ台後半止まり。5回にようやく今大会初の150キロをマークするなど尻上がりに調子を上げるも「エンジンがかかるのが遅かった」と流れを変えられなかった。

打線は単打のみ6安打で無得点と沈黙した。村田浩明監督は「対策はしていたが一個のアウトをしっかりと取られた。うちがやりたい野球ができなかった」。小野舜友（しゅんすけ）主将（3年）は「本物の力を発揮できるようなチームをつくり上げていきたい」と巻き返しを誓った。（柳内 遼平）