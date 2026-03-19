3月19日、政府は石油売り業者に対する、補助金の支給を開始。これは、3月10日ごろから始まったガソリン価格の急騰を受けての措置だ。【写真】《旅先でも重宝》便利すぎると話題の“ガソリンマップ”急激なガソリンの高騰「この急騰は、イラン情勢の悪化によるもので、3月19日時点では、全国平均で190円を超え、史上最高値を記録している地域もあります。ガソリンの上昇は5週連続と異例の急騰で、3月10日時点では150円台だったも