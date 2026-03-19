【AFC女子アジアカップ2026】韓国女子代表 1−4 日本女子代表（日本時間3月18日／スタジアム・オーストラリア）【映像】「温度差すごい」ドヤ顔→ガッカリ顔なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF松窪真心が見せた、あまりにも素直なリアクションが話題を呼んでいる。日韓戦で幻のゴールとなった直後の“表情の激変ぶり”にファンもほっこりした。日本時間3月18日、なでしこジャパンはAFC女子アジアカップ2026の準決勝