【AFC女子アジアカップ2026】韓国女子代表 1−4 日本女子代表（日本時間3月18日／スタジアム・オーストラリア）

【映像】「温度差すごい」ドヤ顔→ガッカリ顔

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF松窪真心が見せた、あまりにも素直なリアクションが話題を呼んでいる。日韓戦で幻のゴールとなった直後の“表情の激変ぶり”にファンもほっこりした。

日本時間3月18日、なでしこジャパンはAFC女子アジアカップ2026の準決勝で韓国女子代表と激突。今大会初失点を喫したものの終わってみれば4ー1の快勝を収め、2大会ぶりのアジア制覇へ王手をかけた。

ベンチスタートだった松窪は、68分から途中出場してCFのポジションに入る。持ち前の俊敏性と確かな技術、そして豊富な運動量を武器にチームを活性化させていた。

そんな21歳の逸材にビッグチャンスが訪れたのは86分。右サイドを抜け出したDF高橋はなが、中央へライナー性の超高速クロスを供給する。かなりのスピードボールだったが、ゴール前でフリーだった松窪が、ドンピシャのヘディングで合わせて見事にゴールネットを揺らした。

会心の一撃に、松窪は両手を挙げて渾身の“ドヤ顔”でセレブレーション。しかし直後、副審がオフサイドの旗を上げ、主審の笛とともにゴールは取り消しに（リプレイ映像でもオフサイドポジションだったことが確認された）。すると、さきほどまでの満面の笑みから一転、松窪はこれ以上ないほどのガッカリした表情を浮かべて天を仰いだ。

実況も「本当に表情豊かな選手です」

実況の西達彦氏が「弾丸クロスによく合わせましたが、王サイドでした。彼女は本当に表情豊かな選手です」と伝えた通り、このコロコロと変わる愛らしいリアクションに、SNS上のファンも大盛り上がり。「リアクションおもろい」「表情笑」「かわいいｗ」「絵になりますな」「リアクションが絵になりますね」「不満顔かわいい」「脱力w」「まさにオンとオフの切り替え」「松窪が今日のハイライト」「上を向いてましたねw」「松窪はみんなに可愛がられてるよね」「ガッカリ顔だw」「ドヤ顔からの温度差すごい」など、愛あるツッコミの声が殺到した。

今大会の松窪は、コンディション不良の影響でグループステージの3試合は出番がなかった。しかし、準々決勝のフィリピン戦で今大会初出場を果たすと、いきなりゴラッソで代表初ゴールをマーク。この準決勝でも溌剌とした動きを見せており、状態が上向いていることをうかがわせた。

なお、注目の決勝は日本時間3月21日の18時にキックオフ予定。相手は準々決勝で北朝鮮代表、準決勝で中国代表と優勝候補を連破してきた開催国のオーストラリア代表だ。この大一番でも、松窪の活躍に期待したい。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

