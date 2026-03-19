誕生して半世紀。世代を超えて愛されるキャラクター、「ハローキティ」の歩みを振り返ることができる展覧会が岡山県立美術館で始まりました。 【写真を見る】「ハローキティ展 わたしが変わるとキティも変わる」開幕藻に変身したハローキティの貴重な姿も【岡山】 国宝の中に飛び込んだハローキティに、様々なキャラクターとコラボしたグッズまで。きょうから始まった「ハローキテ