神奈川県にある小学校の教員の男が学校内で女子児童のスカートの中を盗撮したとして、警視庁に逮捕されたことがわかりました。【写真を見る】【独自】「100回くらい盗撮した」小学校教員の男（36）が勤務先の学校内で女子児童のスカートの中を盗撮か警視庁捜査関係者によりますと、撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、神奈川県にある小学校の教員・藤井幸太郎容疑者（36）で、今月6日の午前11時すぎ、勤務先の小学校で女子児