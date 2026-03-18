女優の橋本環奈が19日、全国で放映を開始したコーセーコスメポートのボタニカルヘアケアブランド『サロンスタイル ビオリス』新テレビCM『秘密は花蜜。』篇に出演している。 コーセーコスメポートは、天然・植物由来成分に着目したボタニカルヘアケアブランド『サロンスタイル ビオリス』から新シリーズを3月19日より発売する。これに伴い、2024年から引き続きミューズを務める女優の橋本環奈さんを起用した新テレビログインして続