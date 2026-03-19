「ファルコンＳ・Ｇ３」（２１日、中京）確かなフォームで軽やかに坂を駆け上がった。朝日杯ＦＳ２着から参戦するダイヤモンドノットは１８日、栗東坂路を単走で４Ｆ５２秒４−３７秒５−１２秒２。パワフルな四肢の運びで加速ラップを刻んだ。福永師は「（乗り役も）動きが良かったと言っていた。いい仕上がりで出せる」と胸を張った。デビュー３戦目に初勝利をつかむと、もみじＳ２着をステップに京王杯２歳Ｓで重賞初制覇