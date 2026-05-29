高島誠トレーナー推奨…ゴロ捕球の対応力を高める「膝つきドリル」ゴロ捕球は“ワンパターン”では難しい。打球の性質は様々で、時には予期せぬバウンドの打球が飛んでくることもあるだろう。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務め、現在は広島県東広島市で野球専門トレーニングジム「Mac’s Trainer Room」を経営する高島誠さんは、ハンドリングのバリエーションを増やすドリルを紹介している。“両手キャッチ”を意