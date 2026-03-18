timelesz松島聡、メンバーへの秘密をテレビで告白「本当に申し訳ない！」
【モデルプレス＝2026/03/18】timelesz（タイムレス）の松島聡が、17日放送の日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（毎週火曜21時〜）に出演。メンバーに言えなかった秘密を明かした。
【写真】timeleszメンバー「初めて見た」珍しい食材入った手料理
この日のスタジオトークでは女優の吉岡里帆が、盆栽が好きだと明かし、写真を公開。その量に驚いた松島は「もうコレクターですよ」とリアクションし、吉岡は「ちょっとした気候の違いで枯れちゃう」と盆栽について語っていた。
すると松島は「僕その話もっと早く聞いておけば良かった…。メンバーからプレゼントしてもらったんですけど、枯らしちゃって」と明かし、共演者から「今はもう破棄して？」と質問が及ぶと、松島は「破棄してというか…」と困惑。しかし、吉岡から「でも破棄ですよね」と指摘され、松島は「本当に申し訳ない！」と謝罪していた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】timeleszメンバー「初めて見た」珍しい食材入った手料理
◆松島聡、吉岡里帆の盆栽コレクションに驚き
この日のスタジオトークでは女優の吉岡里帆が、盆栽が好きだと明かし、写真を公開。その量に驚いた松島は「もうコレクターですよ」とリアクションし、吉岡は「ちょっとした気候の違いで枯れちゃう」と盆栽について語っていた。
◆松島聡、メンバーに「本当に申し訳ない」
すると松島は「僕その話もっと早く聞いておけば良かった…。メンバーからプレゼントしてもらったんですけど、枯らしちゃって」と明かし、共演者から「今はもう破棄して？」と質問が及ぶと、松島は「破棄してというか…」と困惑。しかし、吉岡から「でも破棄ですよね」と指摘され、松島は「本当に申し訳ない！」と謝罪していた。（modelpress編集部）
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