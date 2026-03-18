ベネズエラがWBC決勝で米国代表を破り世界一にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝が17日（日本時間18日）、ローンデポパークで行われ、ベネズエラ代表が3-2で米国代表を下して悲願の初優勝を飾った。一方でベスト8で散った野球日本代表「侍ジャパン」を応援する日本のファンからは、“ある指摘”が話題を呼んでいる。ベネズエラ代表はプールDを2位で通過して決勝トーナメントに進出。準々決勝では日本と対戦し、3