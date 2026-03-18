大谷は打率.462、3本塁打、7打点と奮闘したが…(C)Getty Images言うまでもなく期待通りの結果ではなかった。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で、日本はベネズエラに5−8で敗れ、連覇の夢は潰えた。過去5大会はすべて準決勝以上に進んでおり、大会史上最低の戦績。最後の打者になった大谷翔平も「優勝以外は負け、失敗」と唇を噛んだ。【動画】痛恨の被弾…伊藤大海がアブレイユに逆転3ランを許したシー