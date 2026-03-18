なぜ日本は4強にも届かなかったのか　「主役」ではなかった侍ジャパン　井端監督の用兵・采配は「決定的敗因」ではない【WBC】

大谷は打率.462、3本塁打、7打点と奮闘したが…(C)Getty Images

言うまでもなく期待通りの結果ではなかった。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で、日本はベネズエラに5−8で敗れ、連覇の夢は潰えた。過去5大会はすべて準決勝以上に進んでおり、大会史上最低の戦績。最後の打者になった大谷翔平も「優勝以外は負け、失敗」と唇を噛んだ。

【動画】痛恨の被弾…伊藤大海がアブレイユに逆転3ランを許したシーン

とはいえ、まったく予想外だったわけでもない。そもそも東京ドームでの1次ラウンドでも、4戦全勝という結果とは裏腹に、戦いぶりはどこか危なっかしかった。初戦の台湾戦こそ13−0で圧勝したものの、続く韓国戦は6回まで5−5の同点、最終的には8−6の僅差。3試合目のオーストラリア相手にも苦戦し、6回まで1点も入らず4−3の辛勝だった。最後のチェコ戦も、準々決勝進出をすでに決めている心理的な余裕もあったかもしれないが、格下相手に7回まで0−0というまさかの展開だった。それほど強いわけでもない相手を圧倒できないまま、米国へ渡っていたのだ。

しかも準々決勝の相手のベネズエラは、2023年に史上初の40−70（41本塁打、73打点）を達成しナショナル・リーグMVPに輝いたロナルド・アクーニャJr.や、昨年49本塁打のエウヘニオ・スアレス、22〜24年に3年連続首位打者のルイス・アラエスらスター選手揃い。投手陣の顔触れはそこまで豪華ではなかったものの、準々決勝でもアクーニャJr.の先頭打者弾を含む効果的な3本のホームランを日本投手陣に見舞い、力でねじ伏せた。実力は低めに見積もっても日本と互角であり、番狂わせでも何でもなかった。

とはいえ、世界中で最もWBCに前のめりになっている日本のファンにとっては残念極まりない結末とあって、早速“戦犯探し”が始まっている。決勝の逆転3ランを打たれて敗戦投手になった伊藤大海や、3点差の8回裏、二死一、二塁の追撃機に凡退した牧秀悟らが槍玉に挙げられているほか、大会を通じ13打数0安打に終わり、ベネズエラ戦では先発から外れた近藤健介にも厳しい声が投げつけられている。

伊藤は2年連続最多勝、昨年の沢村賞投手でもあるが、被本塁打15本はリーグワースト2位。韓国戦でも3回で6三振は奪いながらも、一時同点となる2ランを浴びている。しかもベネズエラ戦は速球が140キロ台といつもより走っておらず、強打者たちに打ち込まれてしまった。