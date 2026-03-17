ＪＲ東日本は１７日、東北新幹線で２３日から運行する国内初の「荷物専用新幹線」を東京新幹線車両センター（東京都北区）で報道陣に公開した。定期運行を終えた山形新幹線「Ｅ３系」（７両編成）を改造した車体は、白色がベースで、車窓部分には東北の特産品である果物や海産物のデザインが施された。座席は全て取り払い、横揺れを抑えるレールや滑り止めを床に整備した。法人向けの荷物輸送サービスとして、野菜や果物といっ