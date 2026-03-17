記者会見する埼玉県立小児医療センターの渡辺彰二副病院長＝17日午後、埼玉県庁埼玉県立小児医療センター（さいたま市）で、白血病の患者3人が抗がん剤注射後に重度の神経症状を発症し、うち1人が死亡した問題で、同センターは17日、県庁で記者会見を開いた。3人と同様に髄腔内注射を受け、神経症状が出たことが16日に明らかになった別の白血病患者2人は「下半身まひ」だと説明した。3人と比べ、重い症状ではないという。同セ