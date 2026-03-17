国立病院機構九州グループは、酒気帯び運転をしたとして、熊本医療センター附属看護学校の50代の女性教員を停職10日の懲戒処分としました。 【写真を見る】午前に飲酒 午後7時に“酒気帯び運転”で摘発停職10日の看護学校教員「アルコールが抜けたと過信した」 熊本 国立病院機構九州グループによりますと、この女性教員は去年9月27日午後7時ごろ、熊本県長洲町で酒気を帯びた状態で車を運転していま