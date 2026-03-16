「大相撲春場所・９日目」（１６日、エディオンアリーナ大阪）“史上最強の新弟子”と注目を集める西序二段８枚目の旭富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が序ノ口デビューから本割で無傷１２連勝とした。富豊（時津風）と対戦し、寄り切って５勝０敗とした。富豊は４勝１敗。幕下経験者を問題にしなかった。立ち合い当たって相手が横に動くも、低い体勢のまま一方的に前に出た。先代師匠の宮城野親方（元横綱旭富士）から横綱のしこ名を