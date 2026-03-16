【その他の画像・動画等を元記事で観る】 本日3月16日19時から放送されるTBS系『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。 ■今夜の『CDTVライブ！ライブ！』見どころは？ Snow Manは、メンバーの佐久間大介が主演を務める映画の主題歌「オドロウゼ！」をフルサイズでパフォーマンス。底抜けに明るい楽曲で盛り上げる。 大森元貴は、映画『90メートル』の主題歌として書