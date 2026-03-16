今回調査したのは、東京23区内にある中古マンションの価格相場。都内の不動産価格は上昇の一途をたどっており、「新築マンションなら1億円超は当たり前」なんて声も聞こえてくる。中古マンションも例外ではなく、手の届きにくさは増すばかり……。それでも仕事や生活、交通網といった環境のよさを考えると、「やっぱり23区内に住みたい！」と考える人も少なくないだろう。そんな人の参考になるように、東京23区内に位置する駅から