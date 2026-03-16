WBC準々決勝で日本は敗退ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで準々決勝が行われ、日本代表「侍ジャパン」が5-8でベネズエラに敗れた。「3番・中堅」で先発出場した鈴木誠也カブス）が、初回に盗塁を試みた際に負傷。2回の守備から退いた。心配される最新情報を米メディアが伝えている。鈴木は初回2死一塁から二盗を試みた際に負傷。2回守備から森下翔太（阪