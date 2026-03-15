企業の情報システム部門、いわゆる“情シス”はいま、静かな限界を迎えている。SaaSの乱立、セキュリティ対策の高度化、生成AI活用への対応――求められる役割は拡大する一方で、PCキッティングやヘルプデスク対応といった日常業務に追われ、本来担うべきIT戦略立案まで手が回らない企業は少なくない。中小企業では専任のIT担当者が1人、あるいは兼任というケースも多く、「1人情シス」という言葉が象徴するように、限られた人員で