PC作業223時間削減の事例も！情シスを“守り”から“攻め”へ変える「NURO Biz Assist」/ ガスト 春のフェアメニュー発表会【まとめ記事】
企業の情報システム部門、いわゆる“情シス”はいま、静かな限界を迎えている。SaaSの乱立、セキュリティ対策の高度化、生成AI活用への対応――求められる役割は拡大する一方で、PCキッティングやヘルプデスク対応といった日常業務に追われ、本来担うべきIT戦略立案まで手が回らない企業は少なくない。中小企業では専任のIT担当者が1人、あるいは兼任というケースも多く、「1人情シス」という言葉が象徴するように、限られた人員で運用を支えている現場も珍しくない。こうした状況を打開し、情報システム部門（以下、情シス）を「守りの運用部門」から「攻めの戦略部門」へと転換させる構想として登場したのが、ソニービズネットワークスの新サービス「NURO Biz Assist」だ。同社は2025年3月、法人向けICTブランド「NURO Biz」の新たなサービスカテゴリとして同サービスを立ち上げ、情シス業務を支援する複数の「Assist」サービスを展開している。
株式会社すかいらーくレストランツが運営するファミリーレストラン「ガスト」は2026年3月9日、東京・ガスト大久保店にて「ガスト 春のフェアメニュー発表会」を開催した。イベントでは、3月12日よりスタートする春のフェアメニューが披露され、洋食の名店「レストラン大宮」監修のハンバーグや、老舗茶舗「上林春松本店」監修の抹茶スイーツなど、専門店品質の新メニューが紹介された。
■今年は一味違う超大型バーガー「イエティ」が襲来！バーガーキング『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年3月13日（金）より、直火焼きの100％ビーフパティ4枚、まろやかな味わいのゴーダチーズ4枚と「ホワイトチーズソース」に、スモーキーなベーコン4枚とケチャップを加えた『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』（総カロリー1,713kcal*1 総重量543g*2）を期間・数量限定で新発売する。
■ガストが提案する“本物の味”と心満たされる“体験価値” ！ガスト 春のフェアメニュー発表会
株式会社すかいらーくレストランツが運営するファミリーレストラン「ガスト」は2026年3月9日、東京・ガスト大久保店にて「ガスト 春のフェアメニュー発表会」を開催した。イベントでは、3月12日よりスタートする春のフェアメニューが披露され、洋食の名店「レストラン大宮」監修のハンバーグや、老舗茶舗「上林春松本店」監修の抹茶スイーツなど、専門店品質の新メニューが紹介された。
■「1人情シス」では回らない？ PC作業223時間削減の事例も！情シスを“守り”から“攻め”へ変える「NURO Biz Assist」
企業の情報システム部門、いわゆる“情シス”はいま、静かな限界を迎えている。SaaSの乱立、セキュリティ対策の高度化、生成AI活用への対応――求められる役割は拡大する一方で、PCキッティングやヘルプデスク対応といった日常業務に追われ、本来担うべきIT戦略立案まで手が回らない企業は少なくない。中小企業では専任のIT担当者が1人、あるいは兼任というケースも多く、「1人情シス」という言葉が象徴するように、限られた人員で運用を支えている現場も珍しくない。こうした状況を打開し、情報システム部門（以下、情シス）を「守りの運用部門」から「攻めの戦略部門」へと転換させる構想として登場したのが、ソニービズネットワークスの新サービス「NURO Biz Assist」だ。同社は2025年3月、法人向けICTブランド「NURO Biz」の新たなサービスカテゴリとして同サービスを立ち上げ、情シス業務を支援する複数の「Assist」サービスを展開している。
■USB AポートとType-Cポート増設タイプが新登場！USBハブ付き充電ケーブル
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、PD最大95Wまで対応できる人気のUSBハブ付き充電ケーブルに、USB AポートとUSB Type-Cポートが付いた多機能ケーブルの「400-HUBC52BK（ブラック）」と「400-HUBC52S（シルバー）」を発売した。従来別々で準備をする必要があった充電ケーブルとUSBハブが1つに合体。充電用ケーブルとして使いながら、USB AポートとUSB Type-Cポートをその場で増やせるため、別途ハブを持ち歩く必要がない。コンパクトながら充電ケーブルとUSBハブの2つの機能を持ち合わせてる、究極の2in1デザインになっている。
■540°回転でストレスゼロ！ケーブルの常識を変える、全方向に動くType-Cケーブル
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、540°回転コネクタで取り回しが自由自在、PD240W対応でノートPCまで高速充電できるUSB Type-Cケーブル「500-USB090-18BKN」を発売した。 製品は両端のUSB Type-Cコネクタが540°回転（左右180°＋水平360°）する独自構造を採用している。スマートフォンを横向きで使用する時や、ゲームプレイ、動画視聴中でもケーブルの向きを自由に調整できるため、手元の操作を邪魔しない。コネクタの向きを気にせず使えることで、日常の充電環境をより快適にする。
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■今年は一味違う超大型バーガー「イエティ」が襲来！バーガーキング『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年3月13日（金）より、直火焼きの100％ビーフパティ4枚、まろやかな味わいのゴーダチーズ4枚と「ホワイトチーズソース」に、スモーキーなベーコン4枚とケチャップを加えた『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』（総カロリー1,713kcal*1 総重量543g*2）を期間・数量限定で新発売する。
■ガストが提案する“本物の味”と心満たされる“体験価値” ！ガスト 春のフェアメニュー発表会
株式会社すかいらーくレストランツが運営するファミリーレストラン「ガスト」は2026年3月9日、東京・ガスト大久保店にて「ガスト 春のフェアメニュー発表会」を開催した。イベントでは、3月12日よりスタートする春のフェアメニューが披露され、洋食の名店「レストラン大宮」監修のハンバーグや、老舗茶舗「上林春松本店」監修の抹茶スイーツなど、専門店品質の新メニューが紹介された。
■「1人情シス」では回らない？ PC作業223時間削減の事例も！情シスを“守り”から“攻め”へ変える「NURO Biz Assist」
企業の情報システム部門、いわゆる“情シス”はいま、静かな限界を迎えている。SaaSの乱立、セキュリティ対策の高度化、生成AI活用への対応――求められる役割は拡大する一方で、PCキッティングやヘルプデスク対応といった日常業務に追われ、本来担うべきIT戦略立案まで手が回らない企業は少なくない。中小企業では専任のIT担当者が1人、あるいは兼任というケースも多く、「1人情シス」という言葉が象徴するように、限られた人員で運用を支えている現場も珍しくない。こうした状況を打開し、情報システム部門（以下、情シス）を「守りの運用部門」から「攻めの戦略部門」へと転換させる構想として登場したのが、ソニービズネットワークスの新サービス「NURO Biz Assist」だ。同社は2025年3月、法人向けICTブランド「NURO Biz」の新たなサービスカテゴリとして同サービスを立ち上げ、情シス業務を支援する複数の「Assist」サービスを展開している。
■USB AポートとType-Cポート増設タイプが新登場！USBハブ付き充電ケーブル
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、PD最大95Wまで対応できる人気のUSBハブ付き充電ケーブルに、USB AポートとUSB Type-Cポートが付いた多機能ケーブルの「400-HUBC52BK（ブラック）」と「400-HUBC52S（シルバー）」を発売した。従来別々で準備をする必要があった充電ケーブルとUSBハブが1つに合体。充電用ケーブルとして使いながら、USB AポートとUSB Type-Cポートをその場で増やせるため、別途ハブを持ち歩く必要がない。コンパクトながら充電ケーブルとUSBハブの2つの機能を持ち合わせてる、究極の2in1デザインになっている。
■540°回転でストレスゼロ！ケーブルの常識を変える、全方向に動くType-Cケーブル
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、540°回転コネクタで取り回しが自由自在、PD240W対応でノートPCまで高速充電できるUSB Type-Cケーブル「500-USB090-18BKN」を発売した。 製品は両端のUSB Type-Cコネクタが540°回転（左右180°＋水平360°）する独自構造を採用している。スマートフォンを横向きで使用する時や、ゲームプレイ、動画視聴中でもケーブルの向きを自由に調整できるため、手元の操作を邪魔しない。コネクタの向きを気にせず使えることで、日常の充電環境をより快適にする。
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