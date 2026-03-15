「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（24）が2026年3月7日、自身のインスタグラムを更新。ウエストをチラ見せした黒ワンピ姿を披露した。「誕生祭でしたっ」生見さんは、「24歳！」といい、黒ワンピやネイルをみせた笑顔ショット、バースデーケーキを持つ姿を投稿した。「本日は誕生祭でしたっめるるずと過ごせて幸せな年になりそう」と語り、「ありがとうございました..嬉」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写