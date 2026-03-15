ジョナサン・ルクロイ氏は2013年、2017年に米国代表としてWBC出場■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ代表戦に5-8で敗れ、大会連覇とはならなかった。大谷のエンゼルス時代の同僚で、元米国代表のジョナサン・ルクロイ氏が、日本の戦いを“酷評”した。2013年、2